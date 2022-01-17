Врач рассказал, как остановить преждевременное старение после перенесенного коронавируса

Врач-иммунолог Владимир Коновалов заявил, что остановить преждевременное старение организма после перенесенного коронавируса можно благодаря своевременным медицинским осмотрам и сдаче анализов, передала «Вечерняя Москва».

У молодого пациента иммунная система работает намного лучше, чем у возрастного, что исключает «всеобъемлющее старение». Вряд ли у 35-летнего пациента, который пару лет назад переболел коронавирусом, сразу же возникнут все хронические болезни, которыми страдают его пожилые родственники. Однако это не отменяет риск проявления скрытых хронических недугов.

«Предотвратить возможное развитие ранних признаков старения после коронавируса можно только с помощью тщательных анализов и медосмотров, особенно в первый год после перенесенной болезни», — добавил специалист.

В заключении иммунолог отметил, что любые визуальные изменения в виде морщин на лице, появившиеся после коронавирусной инфекции, связаны не с преждевременным старением, а с нарушением нервной системы.