Здоровье 06 сентября 2023, 02:06 Стало известно, сколько россиян страдают от глубокой депрессии АСИ: около 15 миллионов россиян страдают от глубокой депрессии Freepik

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Около 15 миллионов российских граждан пребывают в состоянии глубокой депрессии. Об этом сообщило Агентство стратегических инициатив со ссылкой на исследование.

«В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% граждан — около 15 миллионов человек в стране. Среди самых массовых ситуаций — длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека и погашение крупного кредита», — сказано в сообщении.

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Еще одной причиной депрессивного состояния является длительное одиночество и случаи домашнего насилия. С последним могут сталкиваться около 700 тысяч россиян. Кроме того, если человек однажды потерпел насилие, то склонен к повторному попаданию в такие же обстоятельства.

Ранее психолог и педагог Ирина Дережова заявила, что беспорядок дома может появляться из-за депрессии. По ее словам, в подобном состоянии человек не обращает внимания на быт.