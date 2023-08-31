Здоровье 31 августа 2023, 19:21 Психолог Дережова заявила, что беспорядок дома может возникать из-за депрессии

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Беспорядок дома может свидетельствовать о депрессии. Такой информацией поделилась психолог и педагог Ирина Дережова. Об этом сообщила gazetametro.ru.

Специалист отметила, что небольшой беспорядок является нормой. Однако если завалы становятся все больше, а времени на то, чтобы их разобрать не находится, то стоит задуматься о походе к специалисту, написали «Дни.ру».

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«У большинства людей сейчас можно диагностировать депрессивные состояния или субдепрессии. В этом состоянии они не обращают внимание на быт», — пояснила психолог.