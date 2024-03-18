18 марта 2024, 14:57
Стало известно, почему в кофе нельзя добавлять молоко и сливки
Нейробиолог Лав: молоко значительно снижает пользу кофе
Польза кофе значительно снижается при добавлении молока или сливок. Об этом изданию Express рассказал нейробиолог Роберт Лав.
Бодрящий напиток служит источником полифенолов. В 100 миллилитрах кофе средней крепости содержится около 214 миллиграммов соединения. Эти вещества — антиоксиданты, которые защищают людей от появления некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных расстройств и диабета.
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«Но когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу», — объяснил Лав.
Споры о пользе и вреде кофе до сих пор не утихают. Точно известно, что умеренное потребление напитка не противопоказано здоровому человеку. В день следует выпивать от трех до пяти чашек.
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