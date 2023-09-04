Здоровье 04 сентября 2023, 15:25 Диетолог Гинзбург рассказал, что можно пить от 3 до 5 чашек кофе в день

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Споры о пользе и вреде кофе не утихают до сих пор, но умеренное употребление напитка здоровому человеку не противопоказано. Об этом Utro.ru рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, если пить от трех до пяти чашек кофе в день, это не принесет вреда здоровью. Если у человека нет изначальных проблем, то этот напиток может даже на пару лет продлить жизнь. Однако злоупотребление может серьезно навредить.

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Поэтому, прежде чем вводить кофе в свой ежедневный рацион, стоит проверить, не находится ли человек в группе риска.

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