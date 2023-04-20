Здоровье 20 апреля 2023, 16:44 Стало известно, кто тяжелее остальных болеет корью Вирусолог Альтштейн: не привитые от кори взрослые переносят корь особенно тяжело Freepik

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Тяжелее всех корь переносят не вакцинированные от нее взрослые. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире «Радио 1».

По его словам, после 20 лет люди болеют корью тяжелее, чем дети и у них чаще появляются осложнения. Корь может привести к поражению центральной нервной системы, воспалению легких, отиту и другим болезням.

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Эксперт отметил, что причина распространения кори — отсутствие вакцинации у некоторых россиян. Он напомнил, что вакцину создали еще в 1960-х, в результате заболеваемость сократилась в десятки раз, значительно снизилась смертность. Если вовремя вакцинировать детей, заболеваемость будет минимальной, подчеркнул вирусолог.

По его словам, лепту в распространение кори внесли антипрививочники, которых стало больше на фоне пандемии коронавируса. Однако прививаться нужно обязательно.

«Вакцинацию необходимо провести молодым людям до 30 лет. Если люди начнут сейчас прививаться, то это остановит распространение вспышек кори», — подчеркнул специалист.