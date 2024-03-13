Здоровье 13 марта 2024, 03:29 Стало известно, какой завтрак снижает привлекательность человека Plos One: сладости на завтрак снижают привлекательность человека Freepik

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Сладости на завтрак снижают привлекательность человека, и дело тут не в лишнем весе. К такому выводу пришли французские ученые. Их исследование опубликовал журнал Plos One.

Французские ученые провели эксперимент с участием 52 женщин и такого же количества мужчин. На первом этапе испытуемых разделили на две группы, одна из которых ела на завтрак продукты с высоким гликемическим индексом, а другая — с низким. После этого добровольцы оценивали фотографии участников. Эксперимент показал, что сладкоежки выглядели менее привлекательно для противоположного пола.

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Исследователи предположили, что рафинированные углеводы ускоряют старение организма. Кроме того, они способствуют ожирению, развитию сахарного диабета, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-гастроэнтеролог Парандзем Барегамян рассказал о полезных сладостях. К ним относятся в первую очередь зефир и пастила. Эти продукты содержат пектин, который снижает уровень плохого холестерина в крови.