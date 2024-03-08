Здоровье 08 марта 2024, 04:35 Россиянам рассказали, какие сладости могут оказаться полезными Врач Барегамян: зефир содержит пектин, снижающий уровень холестерина в крови Freepik

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Потребление сахара следует сохранить до минимальных порций, лучше всего есть не очень вредную сладкую пищу — горький шоколад, фрукты, мед, сухофрукты, зефир и пастилу. Об этом заявил гастроэнтеролог Парандзем Барегамян в интервью для «Газета.ru».

«Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для нашего организма. Дневная норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего числа потребленных взрослым человеком калорий. 25-50 граммов или 12 чайных ложек по рекомендациям ВОЗ», — заявил он.

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Также специалист отметил, что в ряде продуктов есть скрытый сахар. Среди них: соусы, кетчупы, консервированные овощи, готовые завтраки и мюсли.

Самыми полезными сладостями врач назвал зефир и пастилу. Они содержат пектин, потребление которого снижает уровень плохого холестерина в крови.

Ранее педиатр Марьям Сайфулина призвала родителей более тщательно изучать количество сахара в продуктах, входящих в детский рацион. Если считать в кубиках рафинада, то ванильное мороженое содержит до четырех ложек сахара, а шоколадный батончик — до восьми.