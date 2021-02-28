Стало известно, какой продукт поможет снизить риск смерти на четверть

Ученые обнаружили, что существуют продукты, которые способны снизить риск смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о перце чили. Об этом написала газета Express.

Чтобы сделать такой вывод, медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек. Они выяснили, что у включивших в свой рацион перец чили риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 26%, от онкологии — на 23%. Кроме того, употребление перца способствует снижению риска инсульта на 13%.

Ученые объяснили, что в этом продукте содержится капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Тем не менее специалисты отметили, что для подтверждения этих предварительных результатов необходимы дополнительные исследования.

Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что сырые овощи противопоказано употреблять в пищу людям с эрозивными или язвенными болезнями ЖКТ. При таких заболеваниях следует потреблять отварные, тушеные, запеченные овощи, так же как и фрукты.