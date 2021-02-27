Диетолог назвал болезни, при которых нельзя есть сырые овощи

Сырые овощи противопоказано употреблять в пищу людям с некоторыми болезнями, рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева. Об этом она сообщила «Российской газете».

Овощи в сыром виде не рекомендованы людям с эрозивными или язвенными болезнями ЖКТ. При таких заболеваниях следует потреблять отварные, тушеные, запеченные овощи, так же, как и фрукты.

В сырых овощах действительно присутствуют витамины, которые могут разрушаться при приготовлении. Например, в капусте есть витамин C, который разрушается при тепловой обработке. Но сырая капуста часто вызывает вздутие живота. Но в вместе с тем в некоторых овощах есть полезные вещества, которые лучше усваиваются в приготовленных блюдах. В томатах есть ликопин, который, как показали исследования, снижает риски онкологических заболеваний.

«Если томаты с маслом подвергать термической обработке, то ликопин будет усваиваться лучше. Но нужно знать: чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество будет разрушаться», — отметила Бурляева.

Ученые из университета Эдинбурга ранее рассказали о диете для пожилых людей, которая улучшает память.