Здоровье 03 марта 2023, 19:51 США не ответили на запросы ВОЗ о возникновении коронавируса в лабораториях Китая Эксперт ВОЗ ван Керкхове: США не представили фактов о лабораторном источнике коронавируса Unsplash

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получила от властей США ответов на запросы по обвинениям китайских лабораторий в возникновении пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщило РИА «Новости» с таким заявлением на брифинге выступила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она подчеркнула, что запросы отправили целый ряд министерств и ведомств США, но ответа на просьбу представить доказательства они так и не получили.

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«На данный момент у нас нет доступа к отчетам или к данным, которые использовались при подготовке этих отчетов», — заявила Мария ван Керкхове.

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Эксперт ВОЗ призвала любое учреждение, которое обладает такой информацией, сделать ее открытой, потому что это очень важно для дальнейших исследований.

С заявлением о том лабораторном происхождении коронавируса ранее выступил директор ФБР Кристофер Рэй. Он подтвердил данные опубликованного в СМИ отчета Министерства энергетики США, что массовое заражение произошло из-за утечки возбудителя из одной лабораторий в Ухане.

Власти Китая по итогам миссии специалистов ВОЗ в 2021 году выпустили отчет, в котором приоритетной версией происхождения SARS-CoV-2 назвали переход возбудителя от летучих мышей на неустановленное животное, которое заразило человека.