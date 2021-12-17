США назвали «омикрон» самым заразным штаммом коронавируса
Инфекционист США Фаучи назвал «омикрон» самым заразным из всех штаммов коронавируса
Новый штамм «омикрон» коронавируса является наиболее заразным из всех зафиксированных вариантов. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционых заболеваний США Энтони Фаучи. Его слова привело ТАСС.
«Это наиболее легко передающий ковид вирус, с которым нам приходилось иметь дело к настоящему моменту», — собщил Фаучи.
По его словам, число зараженных данным штаммом удваивается каждые три дня. Эксперт подтвердил, что уже в ближайшее время «омикрон» станет доминировать в США, хотя на сегодняшний день в стране все еще преобладает вариант «дельта». Он также отметил, что страна находится «в середине повторного всплеска».
«Мы дошли примерно до 60-70 тысяч случаев заражения в день. Сейчас этот показатель увеличился до 115 тысяч случаев, увеличилось число случаев госпитализации, в день фиксируется более тысячи летальных исходов», — пояснил Фаучи.
Смена доминирующего штамма в США ожидается в течение нескольких недель. Фаучи считает, что после этого сиутация осложнится еще сильнее.
«Мы наблюдаем рост всех параметров: рост числа случаев заражения, госпитализаций, количество смертей все еще составляет 1,1 тысячи в день. Так что нас ждет сложная ситуация, особенно это касается тех, кто не вакцинировался, они очень уязвимы», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что в России официально зарегистрировали 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Ранее говорилось о 16 инфицированных. Данные озвучила вице-премьер и председатель оперштаба по борьбе с распространением COVID-10 Татьяна Голикова.