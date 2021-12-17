США назвали «омикрон» самым заразным штаммом коронавируса

Новый штамм «омикрон» коронавируса является наиболее заразным из всех зафиксированных вариантов. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционых заболеваний США Энтони Фаучи. Его слова привело ТАСС.

«Это наиболее легко передающий ковид вирус, с которым нам приходилось иметь дело к настоящему моменту», — собщил Фаучи.

По его словам, число зараженных данным штаммом удваивается каждые три дня. Эксперт подтвердил, что уже в ближайшее время «омикрон» станет доминировать в США, хотя на сегодняшний день в стране все еще преобладает вариант «дельта». Он также отметил, что страна находится «в середине повторного всплеска».

«Мы дошли примерно до 60-70 тысяч случаев заражения в день. Сейчас этот показатель увеличился до 115 тысяч случаев, увеличилось число случаев госпитализации, в день фиксируется более тысячи летальных исходов», — пояснил Фаучи.

Смена доминирующего штамма в США ожидается в течение нескольких недель. Фаучи считает, что после этого сиутация осложнится еще сильнее.

«Мы наблюдаем рост всех параметров: рост числа случаев заражения, госпитализаций, количество смертей все еще составляет 1,1 тысячи в день. Так что нас ждет сложная ситуация, особенно это касается тех, кто не вакцинировался, они очень уязвимы», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в России официально зарегистрировали 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Ранее говорилось о 16 инфицированных. Данные озвучила вице-премьер и председатель оперштаба по борьбе с распространением COVID-10 Татьяна Голикова.