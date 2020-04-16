Сроки исследований препаратов от коронавируса в России сократят

Президент РФ Владимир Путин заявил, что исследования лекарств, которые используют для профилактики коронавируса, нужно упростить и ускорить. Соответствующее поручение российский лидер дал правительству.

Процедура государственной регистрации препаратов для профилактики коронавируса также должна стать проще. Путин поручил Кабмину решить этот вопрос до 15 мая. Поручения президента опубликованы на сайте Кремля.

Российское правительство должно позаботиться и о том, чтобы доклинические исследования лекарства проходили вместе с клиническими. Вместе с этим вакцины должны быть безопасными и эффективными. Нужно учесть и осложнения, которые могу возникнуть от их применения.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Позже вирус распространился по всему миру. Вакцина от 2019-nCoV появится не раньше чем через год.

По последним данным, в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 3448 человек в 78 регионах страны. Жертвами инфекции стали 232 больных, выздоровели 2304.