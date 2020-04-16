Коронавирус продолжает расползаться по России. За сутки в стране заразились еще 3448 человек в 78 регионах. Общее число зараженных достигло 27 938, уточнил оперштаб Москвы.

Врачи отпустили домой 318 пациентов, которые полностью излечились от COVID-19. Всего поправились 2304 россиянина. Жертвами вируса стали 232 человека (+34 за сутки).

Больше всего новых инфицированных в Москве: в столице заразились еще 1370 человек. В Подмосковье новых случаев 467, в Санкт-Петербурге — 154. В Нижегородской области выявили 65 больных, в Ингушетии — 63.

Под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора, находятся почти 127 тысяч человек. Специалисты провели свыше 1,61 миллиона тестов на наличие коронавируса. Только за сутки их сделали 95,4 тысячи. Россиян проверяют в 376 лабораториях.

В Московской области на 16 апреля провели уже 154 175 лабораторных исследований на коронавирус. Анализы в том числе брали у тех, кто приехал из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые пациенты могут пройти обследование в частных лабораториях.

Нулевым пациентом с коронавирусом в России, по имеющимся данным, стал вернувшийся в Москву из Милана мужчина.

Во многих российских регионах ввели режим полной самоизоляции для граждан. Людей призывают оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. В Москве и Подмосковье второй день действует пропускная система.