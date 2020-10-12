Среди привитых препаратом «Спутник V» не нашли инфицированных коронавирусом

Никто из привитых вакциной «Спутник V» не заразился коронавирусом. Ранее в Сети писали о случаях заболевания COVID-19, которые якобы произошли после введения препарата добровольцам.

«Что значит заболевают? Они еще не считаются привитыми после первой прививки. Если на четвертый-пятый день антитела начинают вырабатываться, в лучшем случае на 15-й, а на 21-28-й день, соответственно, они выходят на плато», — прокомментировал слухи о заболевании добровольцев глава научного Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что привитым человек считается лишь после второго введения вакцины, то есть на 42-й день после первого укола. Гинцбург также призвал не путать понятия «заболевший» и «инфицированный». Он уточнил, что сейчас препарат от коронавируса поставили уже двум тысячам добровольцев. Среди них нет ни одного инфицированного.

Ранее в Сети появились сообщения о заболевших COVID-19 добровольцах, которым поставили прививки с вакциной от коронавируса. Они якобы заражались даже после появления антител в крови.

Сергей Собянин заявил, что вакцинация москвичей начнется через несколько месяцев. До этого момента нужно быть особенно осторожными.