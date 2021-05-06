«Спутником V» вакцинировались более 20 миллионов человек по всему миру

Первый компонент российской вакцины «Спутник V» ввели более 20 миллионов человек по всему миру, по данным на 5 мая. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов людей получили укол первым компонентом вакцины „Спутник V“ по всему миру. При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (Cerebral Venous Sinus Thrombosis, CVST)», — сказано в сообщении.

В РФПИ уточнили, что вакцину производят в соответствии с самыми строгими стандартами. Она проходит тщательную процедуру с четырьмя стадиями очистки — из них две стадии тангенциальной фильтрации и две хроматографические стадии.

Сегодня стало известно, что в России зарегистрировали еще одну отечественную вакцину от коронавируса. Речь идет об однокомпонентном препарате «Спутник Лайт». Для защиты от коронавируса достаточно поставить одну прививку — в отличие от «Спутника V», который состоит из двух уколов.

Эффективность нового препарата составила 79,4% — это выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат эффективен против всех штаммов коронавируса. В РФПИ отметили, что не зарегистрировали серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом.