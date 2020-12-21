«Спутник V» назвали эффективным против «британского» штамма коронавируса

В Российском фонде прямых инвестиций оценили эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса, выявленного в Европе. Препарат, считают в РФПИ, хорошо действует на источник инфекции.

Глава организации Кирилл Дмитриев высказал свое мнение насчет вакцины во время общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи. Его слова привело РИА «Новости».

«Подтверждаем, что, по нашей информации, „Спутник V“ является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе», — заявил Дмитриев.

Он указал на такую же эффективность «Спутника V» и против существующих мутаций коронавируса. В РФПИ напомнили, что вакцина неоднократно показывала эффективность с учетом уже проявившихся изменений в S-белке.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Специалисты подтвердили, что выявленный штамм обладает большей скоростью распространения. Население должно отнестись к нему с еще большей осторожностью.

За ситуацией с «британским» штаммом следят во многих странах. Наблюдают за происходящим и в Кремле.