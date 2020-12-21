Российские власти внимательно следят за информацией о новом штамме коронавируса, появившемся в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, вопросом закрытия авиасообщения должен заниматься правительственный оперативный штаб. Песков посоветовал обращаться с вопросами о возможном закрытии к штабу и назвал тему очень специфической.

«Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме», — процитировало пресс-секретаря лидера страны РИА «Новости».

Ранее более 20 стран объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией. Причиной стал новый штамм коронавируса, выявленный в этой стране. Мутацию зафиксировали еще в сентябре, но сообщили о ней только сейчас. Евросоюз 21 декабря примет согласованное решение по вопросу закрытия границ. Пока самолеты продолжают летать из Москвы в Лондон.