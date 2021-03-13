«Спутник V» начали исследовать среди пациентов с онкологическими заболеваниями

В России начали исследовать вакцину «Спутник V» у пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил в субботу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Такое заявление он сделал в в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

«Отдельно сейчас исследования онкологических больных уже начались», — отметил он.

Гинцбург уточнил, что сейчас нет никаких онкологических заболеваний, которые стали бы противопоказанием к вакцинации этим препаратом. При этом он добавил, что делать прививку нельзя при химиотерапии, а также во время приема препаратов, которые подавляют размножение клеток.

«Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации», — уточнил он.

Гинцбург также заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность для пациентов всех возрастов. Сперва специалисты опасались, что эффект для людей 60+ будет меньше, чем для более молодых привитых, однако предположения не подтвердились.