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    13 марта 2021, 22:10

    «Спутник V» начали исследовать среди пациентов с онкологическими заболеваниями

    Нина Петлинова

    В России начали исследовать вакцину «Спутник V» у пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил в субботу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Такое заявление он сделал в в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

    «Отдельно сейчас исследования онкологических больных уже начались», — отметил он.

    Гинцбург уточнил, что сейчас нет никаких онкологических заболеваний, которые стали бы противопоказанием к вакцинации этим препаратом. При этом он добавил, что делать прививку нельзя при химиотерапии, а также во время приема препаратов, которые подавляют размножение клеток.

    «Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации», — уточнил он.

    Гинцбург также заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность для пациентов всех возрастов. Сперва специалисты опасались, что эффект для людей 60+ будет меньше, чем для более молодых привитых, однако предположения не подтвердились.