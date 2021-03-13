«Спутник V» оказался одинаково эффективен для пациентов всех возрастов

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность для пациентов всех возрастных категорий. Исследования опровергли предположения, что пожилые пациенты буду защищены не так хорошо, как более молодые.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«На всех возрастных категориях „Спутник V“ показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», — отметил Гинцбург.

По его словам, действие вакцины может длиться более двух лет. Эксперт допустил, что к ноябрю 2021 году будет вакцинировано 70% населения России. Он подчеркнул, что «Спутник V» занимает лидирующую позицию среди всех вышедших в массовый оборот антиковидных вакцин. При этом однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» практически готова к применению.

Гинцбург уточнил, что уже переболевшим коронавирусом людям следует привиться, если уровень протективных антител у них после болезни низкий. В феврале были поданы заявки на регистрацию препарата «Спутник Лайт» в России и ряде других стран

Из-за прививки от коронавируса летальный исход невозможен. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн разъяснил, что случаи смерти среди вакцинированных связаны с другими болезнями.