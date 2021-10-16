Вакцина «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в России уже через несколько недель, при этом это не влечет каких-либо существенных изменений для обычных граждан. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Они (эксперты) рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю», — привело агентство слова Гинцбурга.

Говоря о том, что изменится при получении постоянной регистрации, директор Центра имени Гамалеи пояснил, что для самого Центра будет меньше работы с бумагами, «а для потребителя ничего абсолютно не изменится».

Накануне стало известно о завершении учеными пострегистрационных исследований «Спутника V». Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подаче документов для постоянной регистрации препарата. По его словам, исследования препарата завершились успешно. Минздрав выдал разрешение на проведение исследований центру 25 августа. Участие в пострегистрационном исследовании препарата приняли около 30 тысяч человек. В результате исследования было сделано заключение, что вакцина эффективна более чем на 90%.