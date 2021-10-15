Завершились пострегистрационные исследования «Спутник V»

Ученые завершили пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подаче документов для постоянной регистрации препарата, написало РИА «Новости».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал агентству о том, что пострегистрационные исследования препарата завершились успешно, и теперь специалисты подали документы для регистрации «Спутника V» на постоянной основе.

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — передало слова руководителя Центра имени Гамалеи РИА «Новости».

Минздрав выдал разрешение на проведение исследований центру 25 августа. Участие в пострегистрационном исследовании препарата приняли около 30 тысяч человек. Одним из них выдали вакцину, другим — плацебо, сообщило агентство. В результате исследования было сделано заключение, что вакцина эффективна более чем на 90%, сообщило агентство.

Итальянский дипломат Джорджо Стараче сообщил, что власти Италии постараются сделать все возможное, чтобы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Европе.