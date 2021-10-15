Завершились пострегистрационные исследования «Спутник V»
Центр имени Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины «Спутник V»
Ученые завершили пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подаче документов для постоянной регистрации препарата, написало РИА «Новости».
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал агентству о том, что пострегистрационные исследования препарата завершились успешно, и теперь специалисты подали документы для регистрации «Спутника V» на постоянной основе.
«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — передало слова руководителя Центра имени Гамалеи РИА «Новости».
Минздрав выдал разрешение на проведение исследований центру 25 августа. Участие в пострегистрационном исследовании препарата приняли около 30 тысяч человек. Одним из них выдали вакцину, другим — плацебо, сообщило агентство. В результате исследования было сделано заключение, что вакцина эффективна более чем на 90%, сообщило агентство.
Итальянский дипломат Джорджо Стараче сообщил, что власти Италии постараются сделать все возможное, чтобы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Европе.