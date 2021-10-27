Спрос на лекарства от ковида в России вырос на 51%

Россияне бросились скупать лекарства, которые Минздрав рекомендовал для лечения COVID-19. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

Аналитики отметили, что сарилумаб россияне стали покупать на 198% чаще. Спрос на ремдесивир взлетел на 157%.

«За три недели октября было продано более 18 миллионов упаковок противоковидных лекарств, за аналогичный период сентября — более 12 миллионов штук», — приводит РБК слова заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова.

Как отметили в «Честном знаке», жители России стали больше закупаться антибиотиками, противовирусными и жаропонижающими препаратами. Среди них апиксабан, дексаметазон, интерферон, парацетамол и умифеновир. Ранее Минздрав сообщал, что в случае с последним лекарством у медиков нет уверенности, что он безопасен и действительно помогает вылечить ковид.

Спрос на противоковидные препараты вырос на фоне резкого ухудшения эпидемической ситуации в России. Заболеваемость начала расти с наступлением прохладной погоды. В регионах начали вводить новые ковидные ограничения. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.