Специалисты Роспотребнадзора рассказали о распространенности «русского» штамма

В России уже не осталось «русского» штамма коронавируса, сейчас его полностью вытеснил «дельта»-штамм, рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре уточнили, что геномы «русского» варианта SARS-CoV-2 с датой забора образца в конце августа еще можно найти в базе GISAID (база данных, куда специалисты из разных стран выкладывают геномные последовательности патогена), отметила газета «Известия».

В США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии «русский» штамм еще встречается.

«Значительная часть первых загруженных в международную базу данных GISAID геномов B.1.1.523 действительно большей частью происходят из России, — отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

При этом, по его словам, уже чуть позже этот штамм начали находить и в других странах, например, в Германии, Латвии и Австралии.

«Специалисты нашего института, которые существенную долю образцов для секвенирования получали в то время именно из Москвы, начали обнаруживать этот штамм еще где-то в феврале 2021 года», отметил Хафизов.

Ученые еще в августе периодически наблюдали отдельные редкие образцы этого штамма, однако уже в сентябре их полностью вытеснил «дельта»-штамм.

Фактически B.1.1.523 был едва ли не последним вариантом, который хоть как-то конкурировал с «дельтой», рассказали в ЦНИИ эпидемиологии. Однако там добавили, что он полностью «проиграл» и сейчас относится скорее к исчезающим.

Во всем мире наблюдается ужасное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, более 75% препаратов получили богатые страны, а также государства с доходами выше среднего. При этом менее обеспеченным странам предоставили менее 0,5% мирового объема вакцин.