Глава ВОЗ назвал ужасно неравным доступ к вакцинам от коронавируса

Во всем мире наблюдается ужасное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На настоящий момент в мире применено более шести миллиардов доз вакцин, и почти треть мирового населения полностью привита от COVID-19. Но за этими цифрами скрывается ужасное неравенство», — процитировала гендиректора женевская штаб-квартира ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, более 75% препаратов получили богатые страны, а также государства с доходами выше среднего. При этом менее обеспеченным странам предоставили менее 0,5% мирового объема вакцин. В качестве примера глава ВОЗ привел Африку, где сейчас привиты лишь 4% местных жителей.

Гебрейесус отметил, что к концу 2021 года необходимо вакцинировать от коронавируса 40% населения во всех странах. К середине 2022 года привитых должно быть уже 70%. Глава ВОЗ подчеркнул, что таких целей можно добиться только, если страны и компании, контролирующие глобальные поставки вакцин, выполнят свою часть работы.