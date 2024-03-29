Здоровье 29 марта 2024, 11:21 Специалисты предотвратили ввоз шести опасных инфекций в Россию Голикова: в 2023 году предотвратили ввоз 6 инфекционных заболеваний в Россию Unsplash

Читать 360tv в

Благодаря санитарно-карантинному контролю удалось предотвратить проникновение шести опасных инфекций в Россию. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила об этом на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, сообщило РИА «Новости».

«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила в 2023 году предотвратить завоз шести опасных инфекционных болезней и сохранить здоровье наших граждан», — сказала она.

Реклама

Татьяна Голикова сообщила, что 46 референсных центров проверили более 135 тысяч проб и создали электронные базы данных о 25 тысячах штаммах возбудителей заболеваний, в том числе инфекционных и паразитарных. Она призвала Роспотребнадзор учесть полученный опыт и помочь актуализировать основы госполитики в области химической и биологической безопасности.

Россельхознадзор заявлял об участившихся случаях поставок зараженных роз из Нидерландов и бананов из Эквадора. В последних нашли многоядную муху-горбатку. В кормах для домашних животных от Farmina Pet Foods обнаружили мышьяк.