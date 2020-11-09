Специалисты назвали ошибки медиков и пациентов при тестировании на COVID-19

Тест на коронавирус может дать ложный результат, если при взятии биоматериала допущены ошибки. Причем совершить их могут как медицинские работники, так и сами пациенты.

На основные оплошности указали сайту РБК специалисты российских лабораторий, где проводят исследования на COVID-19.

Минздрав РФ рекомендует брать мазок при тестировании на коронавирусную инфекцию из рото- и носоглотки. Если же пробу берут только из одного места, то шанс ложноотрицательного результата возрастает. Кроме того, во время анализа стерильными должны быть зонд, перчатки врача и сама пробирка.

Чтобы взять мазок из горла, нужно провести зондом по его задней стенке. Щек и языка касаться нельзя, как и десен или губ. Когда пробу берут из носа, то зонд вводят в ноздрю на 2-3 сантиметра. Сама процедура безболезненная и может привести к чиханию. Собирать медики должны клетки верхнего слоя, а не слюну.

Верхнюю часть зонда помещают в пробирку, обламывают, придерживая крышкой, и закрывают емкость. Потом ее необходимо поместить в отдельную пластиковую упаковку, а перевозить — в холодильнике или термосумке.

Если человек самостоятельно берет у себя материал для исследования, то риск ложноотрицательного результата выше. Происходит этого из-за того, что биоматериала взято недостаточно.

Перед мазком медики советуют не есть, не пить минимум за час. Не рекомендуется чистить зубы, жевать жвачку и курить. Так меньше шанса обновить, смыть или еще каким-то образом повлиять на эпителиальные клетки, которые берутся на пробу.