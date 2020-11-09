Британские ученые нашли еще одну причину тяжелого течения COVID-19

Группа британских ученых изучила ежедневную статистику по коронавирусу и пришла к выводу, что тяжесть протекания заболевания связана с широтой, в которой живет инфицированный. Иными словами, в северном полушарии, где заметна сезонная нехватка витамина D, тяжелые случаи регистрируются чаще.

Их выводы опубликовало издание Express. Впрочем, работа исследователей пока не была рецензирована. Один из авторов документа Гарет Дэвис считает, что для экспертной оценки потребуется не меньше года, но он уверен в том, что дефицит витамина D является одним из факторов риска.

«В нормальных условиях экспертная оценка занимает до года, но мы еще не прожили 365 дней в этой пандемии», — заявил доктор Дэвис.

Тем не менее, он убежден, что иммунная система остро нуждается витамине D, он ее укрепляет.

Вирус SARS-CoV-2 проникает в организм и атакует поверхность клеток, называемых ACE2, которые является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС). Она, среди прочего, регулирует кровяное давление и воспалительную реакцию. Реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая цитокиновый шторм, который и убивает людей. Адекватный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.

Сейчас медики рекомендуют ежедневно принимать не менее 400 миллиграмм витамина D. Доктор Дэвис предложил увеличить дозу до четырех тысяч миллиграмм. Тем, кто боится гиперкальцемии, он возразил, что она проявляется редко и поддается лечению.

«Крошечный риск гиперкальциемии уравновешивается огромным риском заболевания и смерти, представляемым COVID-19», — заявил исследователь.

Гиперкальциемия возникает, когда в организме слишком много кальция. Она ослабляет кости, а также повреждает почки и сердце.

Тем не менее, доктор Дэвис уверен, что увеличение ежедневной нормы приема витамина D «должны быть тактикой номер один в глобальной стратегии борьбы с пандемией».

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 50 миллионов человек.