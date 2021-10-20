Специалисты назвали напиток, с помощью которого можно снизить воспаление

Апельсиновый способен крайне благоприятно влиять на организм, снижая окислительный стресс и воспалительные процессы. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на американских ученых.

Специалисты отметили, что стопроцентный апельсиновый сок, в котором не содержится сахара, понижает уровень маркера воспаления — интерлейкинга шесть. При этом он может воздействовать не только на здоровых людей, но и на взрослых с хроническими воспалениями. Кроме того, такой напиток сказывается на дополнительных маркерах воспитательного и окислительного стресса.

Все дело в содержащихся в соке аскорбиновой кислоте и флавоноидах. Также положительный эффект оказывает гесперидин, передало ИА НСН.

Ранее врач рассказала, что людям с сахарным диабетом можно употреблять алкоголь. Однако его количество должно быть небольшим. При этом алкоголь должен содержать минимум сахара. К примеру, можно пить сухие вина, шампанское брют, коньяк, виски и водку.