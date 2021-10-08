Врач рассказал, какой алкоголь можно пить диабетикам

Людям с сахарным диабетом можно употреблять алкоголь. Однако его количество должно быть небольшим. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет в беседе с «Известиями».

Специалист посоветовала диабетикам употреблять алкоголь в редких случаях, например, по праздникам. При этом алкоголь должен содержать минимум сахара. К примеру, можно пить сухие вина, шампанское брют, коньяк, виски и водку, передало РИА ФАН.

«Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких как ресвератрол — мощный антиоксидант», — отметила врач.

Однако Фурлет предупредила о том, что во время употребления алкоголя уровень сахара в крови снижается из-за блокады глюконеогенеза в печени. При этом на следующий день уровень сахара значительно растет, компенсируя недостаток.

«Кроме того, алкоголь повышает аппетит, при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена. А также алкоголь — высококалорийный напиток, так как при распаде одного грамма спирта выделяется семь калорий», — подытожила эксперт.