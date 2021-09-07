Решение о том, насколько совместимы вакцины от коронавируса и гриппа, примут на этой неделе. Комиссия иммунологов сейчас изучает новые данные. Глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал, что расскажет о результатах.

Специалисты примут решение о совместимости вакцин с учетом новых данных. Прежде эксперты сходились во мнении, что вакцины лучше разделять. Заседание комиссии, на котором объявят решение, состоится на этой неделе, сообщил министр здравоохранения.

«Сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости», — привел ТАСС слова Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что в России уже стартовала вакцинация от гриппа. Он призвал всех прививаться, чтобы обезопасить себя.

Ранее россиянам рекомендовали делать прививку от гриппа через четыре недели после второй инъекции вакцины от коронавируса.

Масштабная вакцинация от гриппа началась и в Московской области. Планируется, что прививку в регионе сделают более 4,5 миллиона человек.