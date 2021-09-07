Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Подмосковье

В Московской области начинается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

У подмосковных властей в планах вакцинировать более 4,5 миллиона местных жителей, включая более одного миллиона детей. В поликлиники Подмосковья поставили современные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри», в ближайшее время поступит «Гриппол плюс».

Источник фото: Ликинская городская больница

«Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому необходимо привиться от гриппа. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска. Интервал между вакцинациями от коронавируса и против гриппа должен составлять один месяц», — рассказала Стригункова.

Прививки в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах, уточнила министр. Чтобы вакцинироваться против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт сначала проведет осмотр, а потом направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике.