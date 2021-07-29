Беспорядок в доме связали с психическим состоянием его хозяина

Чувство тревоги, усталость, снижение самооценки и рассеивание внимания взаимосвязаны с беспорядком, который царит в доме человека. Очень часто он связан с пережитым стрессом, недовольством жизнью и неудачами в личной жизни.

Об этом РИА «Недвижимость» рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

«Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как „у хорошей хозяйки кухня всегда блестит“ или „нельзя жить в таком свинарнике“», — отметила Двоскина.

Если эти правила противоречат тому, что происходит в жизни, человек испытывает вину и стыд за себя. Ему кажется, что он со всем не справляется, если не может поддерживать порядок.

«Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии», — подчеркнула психолог.

Она предположила, что в таких случаях надо обратиться к специалисту. Эксперт предупредила, что самостоятельные попытки разобраться в ситуации приведут к тому, что она только усложнится.

По мнению Двоскиной, разумнее попытаться превратить уборку квартиры в рутину, на которой не нужно концентрироваться. Подобное отношение позволит человек минимизировать энергозатраты, сохранить время и силы.

Эксперт посоветовала избавиться от беспорядка путем «малых дел». Каждый день недели ставить себе задачу убраться в книжном или платяном шкафу, и так далее.

Детский психолог Наталья Наумова высказала мнение, что подростки влюбляются в людей намного старше себя, если не ощущают заботы родителей. Таким образом они пытаются добрать недостающие тепло и заботу.