Психолог объяснила, почему девочки-подростки влюбляются во взрослых мужчин

Ситуация, когда девочки школьного возраста влюбляются во взрослых мужчин, а некоторые даже вступают с ними в отношения, не редкая. Разумеется, это вызывает беспокойство у родителей. Детский психолог Наталья Наумова объяснила РИА ФАН, почему девочки тянутся к взрослым мужчинам и что делать родителям, чтобы избежать такой ситуации.

Как правило, такие чувства возникают у подростков, которые не ощущают заботы и поддержки от родителей. Родительскую любовь они начинают искать «на стороне», пояснила психолог. Но отношения со взрослым человеком могут сильно травмировать подростковую психику.

«Для несовершеннолетнего ребенка очень опасно состоять в отношениях со взрослыми людьми, это всегда чревато последствиями уже во взрослой жизни. Из-за этого происходит сильная травматизация. Почему в целом девочки хотят встречаться с мужчинами? Как правило, есть потребность в опеке, безопасности и заботе, — по сути, потребность того, что не дали родители. Это ребенок непонятый, со сложными отношениями в семье и так далее», — рассказала Наумова.

Но бывает и обратная ситуация. Когда ребенок сталкивается с родительской гиперопекой, ему хочется самостоятельности. Девочка-подросток думает, что взорслый мужчина, в отличие от родителей, будет воспринимать ее как равную — и по этой причине ищет таких отношений.

Психолог объяснила, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, родителям нужно выстраивать с подростком доверительные отношения. Если он будет чувствовать родительскую заботу и любовь и в то же время понимать, что родители относятся к нему как к личности и прислушиваются к его мнению, он не потянется к другим взрослым людям.

«Для того, чтобы уберечь ребенка от подобных эпизодов, чтобы девочки не вступали в половую связь со взрослыми мужчинами, необходимо выстроить с ребенком доверительные отношения, договариваться, прислушиваться. Родители могут провести тест, что их раздражает в собственном ребенке, записать и посмотреть, что из этих качеств есть и у самого взрослого. Если таких нет и взрослого они очень раздражают — это повод обратиться за психологической помощью к специалисту», — добавила психолог.