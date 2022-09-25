Сон с включенным обогревателем оказался вреден — сомнолог | 360°

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Сон с включенным обогревателем оказался вреден — сомнолог

Сомнолог Дорохова: сон с включенным обогревателем вреден

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Спать с включенным обогревателем вредно. Об этом RT рассказала научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, биолог-сомнолог Наталья Дорохова.

«Многие особенно любят включать его на ночь, чтобы как следует отдохнуть в тепле. Однако такая привычка может оказать сильное негативное влияние на здоровье. Во-первых, в процессе сна в человеческом организме происходит масса процессов, которые позволяют нам восстановиться и чувствовать себя бодрыми при пробуждении. Например, вырабатывается мелатонин, так называемый гормон ночи. Вместе с тем если температура в помещении сильно повышается при использовании обогревателя, то нам становится душно, некомфортно. Из-за этого происходит выброс кортизола — гормона стресса. Сон становится беспокойным, могут сниться кошмары, и на хорошее самочувствие утром точно не стоит рассчитывать», — сказала она.

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Дорохова отметила также, что еще одной опасностью обогревателей является пересушенный воздух. От этого страдает кожа, могут появиться различные шелушения, раздражения и зуд.

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По ее словам, «эксперимент 2014 года показал, что у людей, спавших в прохладной комнате, обмен веществ ускорился на 10%».

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог «Инвитро-Урал» Софья Маликова заявила, что отрицательные эмоции, которые часто характерны для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. Таким образом, у человека может начать воспаляться слизистая и даже появиться эрозия.

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