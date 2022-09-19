Врач Маликова рассказала, как осенняя хандра может повлиять на здоровье | 360°

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Врач Маликова рассказала, как осенняя хандра может повлиять на здоровье

Терапевт Маликова: отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли в кишечнике

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог «Инвитро-Урал» Софья Маликова в беседе с изданием Ura.ru заявила, что отрицательные эмоции, которые часто характерны для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике.

Таким образом, у человека может начать воспаляться слизистая и даже появиться эрозия.

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«Осенью настроение людей ухудшается в связи с недостатком инсоляции и сокращением светового дня. Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции пациента в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника. Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям, способствует развитию эрозий желудка на фоне рефлюксной болезни или энтероколитам на фоне раздраженного кишечника», — сообщила Маликова.

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Эксперт добавила, что у многих людей осенью меняются рацион и режим работы и отдыха, как следствие — увеличивается количество людей с заболеваниями ЖКТ.

«В нем начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок. Как следствие, увеличивается частота случаев обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта. В первую очередь осенью обостряется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки», — резюмировала терапевт.

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