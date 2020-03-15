Сомнологи оценили полезность сна в общественном транспорте

На сон в общественном транспорте влияет множество факторов, поэтому он может негативно влиять на режим человека. Однако есть люди, которым он позволит чувствовать себя лучше. Этот вопрос очень индивидуален.

Об этом Nation News сообщил старший научный сотрудник Группы сомнологии НИО АГ, НМИЦ им. В. А. Алмазова Михаил Бочкарев. Он посоветовал ложиться спать в одно и тоже время, в одном месте и одной постели. По словам эксперта, проблемы со сном возникают у большинства жителей больших городов.

По словам руководителя сомнологической лаборатории ФГБУ НМИЦ Алмазова Юрия Свиряева, нарушения сна могут быть связаны с проблемами сердечно-сосудистой системой и дыханием. Причем такие люди опасны и для окружающих. Как пример о привел запрет на работу водителем без разрешения сомнолога в США.

Свиряев сообщил, что не имеет значения, к какой категории относится человек, «жаворонок» он или «сова». Плохо, если ритм сна и бодрствования сбивается.

«Если вы проснулись и не можете заснуть, то вставайте и занимайтесь какой-то работой до тех пор, пока не захотите спать. Норма засыпания — не больше часа. Если в течение часа вы не уснули — вставайте», — предложил сомнолог.

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали для улучшения качества сна перед сном избегать тяжелой и острой пищи, не пить кофе, и поддерживать в спальне комфортную температуру.