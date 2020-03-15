Сомнологи оценили полезность сна в общественном транспорте
Об этом Nation News сообщил старший научный сотрудник Группы сомнологии НИО АГ, НМИЦ им. В. А. Алмазова Михаил Бочкарев. Он посоветовал ложиться спать в одно и тоже время, в одном месте и одной постели. По словам эксперта, проблемы со сном возникают у большинства жителей больших городов.
По словам руководителя сомнологической лаборатории ФГБУ НМИЦ Алмазова Юрия Свиряева, нарушения сна могут быть связаны с проблемами сердечно-сосудистой системой и дыханием. Причем такие люди опасны и для окружающих. Как пример о привел запрет на работу водителем без разрешения сомнолога в США.
Свиряев сообщил, что не имеет значения, к какой категории относится человек, «жаворонок» он или «сова». Плохо, если ритм сна и бодрствования сбивается.
«Если вы проснулись и не можете заснуть, то вставайте и занимайтесь какой-то работой до тех пор, пока не захотите спать. Норма засыпания — не больше часа. Если в течение часа вы не уснули — вставайте», — предложил сомнолог.
Эксперты Роспотребнадзора посоветовали для улучшения качества сна перед сном избегать тяжелой и острой пищи, не пить кофе, и поддерживать в спальне комфортную температуру.