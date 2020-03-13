Россиянам рассказали, как крепче спать

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали улучшить качество сна и рассказали, как это сделать. Свои рекомендации они опубликовали в честь Всемирного дня сна, который отмечают 13 марта. Проблемами со сном обеспокоен каждый второй житель планеты.

«Установите для себя постоянный режим сна. Избегайте употребления тяжелой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до сна. Исключите кофеин минимум за шесть часов до сна. Регулярная физическая активность, удобные постельные принадлежности, комфортная температура в спальне», — перечислили свои рекомендации в Роспотребнадзоре.

Перед сном лучше отказаться от просмотра видео — что по телевизору, что на гаджетах. В кровати электронные приборы не лучшее соседство. Кроме того, для здорового сна не мешает перед сном проветрить комнату. Очень помогают и светонепроницаемые шторы.

Специалисты подвели под свои рекомендации и теоретическую часть. Они напомнили, что по сути сон состоит из трех важных вещей: продолжительности, непрерывности и глубины. При этом продолжительность должна быть достаточной, чтобы, проснувшись, было чувство отдыха, все периоды сна должны быть плавными и без фрагментации, и сон должен быть достаточно глубоким.

Эксперты напомнили, что сейчас 45% населения Земли (то есть каждый второй житель планеты) испытывают проблемы со сном. Это глобальная эпидемия. Большинство нарушений сна можно предотвратить или вылечить, но люди почему-то не спешат обращаться к медикам за помощью.