Сомнолог Вязова рекомендовала не ужинать перед сном

Сомнолог Наталья Вязова рассказала несколько правил для качественного сна. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта РИА ФАН, в первую очередь следует отказаться от ужин незадолго до сна. В идеале последний прием пищи должен быть не позднее 19:00, рассказала Вязова. Если есть захотелось позже, то следует выбрать что-то легкое.

Также стоит регулярно гулять пешком. За пару часов до сна лучше всего не использовать гаджеты и не смотреть телевизор. Это поможет организму приготовить ко сну.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, что полифазный сон — небольшими интервалами в течение дня — небезопасен для организма.По его словам, это противоречит природе человека.

Врач пояснил, что полифазный сон снижает когнитивные способности, понижает работоспособность, негативно влияет на нервную систему, что создает риск появления тревожности и депрессии, а также ускоряет процессы старения и повышает риск возникновения гипертонии. Кроме того, могут обостриться все хронические заболевания.