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    23 июня 2022, 16:29

    Сомнолог Вязова рекомендовала не ужинать перед сном

    Дарья Морозова

    Сомнолог Наталья Вязова рассказала несколько правил для качественного сна. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Сомнолог Вязова рекомендовала не ужинать перед сном

    По данным сайта РИА ФАН, в первую очередь следует отказаться от ужин незадолго до сна. В идеале последний прием пищи должен быть не позднее 19:00, рассказала Вязова. Если есть захотелось позже, то следует выбрать что-то легкое.

    Также стоит регулярно гулять пешком. За пару часов до сна лучше всего не использовать гаджеты и не смотреть телевизор. Это поможет организму приготовить ко сну.

    Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, что полифазный сон — небольшими интервалами в течение дня — небезопасен для организма.По его словам, это противоречит природе человека.

    Врач пояснил, что полифазный сон снижает когнитивные способности, понижает работоспособность, негативно влияет на нервную систему, что создает риск появления тревожности и депрессии, а также ускоряет процессы старения и повышает риск возникновения гипертонии. Кроме того, могут обостриться все хронические заболевания.