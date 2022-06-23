Сомнолог Бузунов назвал методику полифазного сна опасной для здоровья

Сомнолог Роман Бузунов рассказал, что полифазный сон — небольшими интервалами в течение дня — небезопасен для организма. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания «Ридус», такой сон идет вразрез в природой человека.

«Биологически взрослый человек — дневное животное с однократным периодом сна и конкретной потребностью во сне. Если на постоянной основе недосыпать и дробить свой сон, то это может существенно вредить здоровью!» — пояснил Бузунов.

Он пояснил, что полифазный сон снижает когнитивные способности, понижает работоспособность, негативно влияет на нервную систему, что создает риск появления тревожности и депрессии, а также ускоряет процессы старения и повышает риск возникновения гипертонии. Кроме того, могут обостриться все хронические заболевания.

Ранее сомнолог Дорохова рассказала, что свет в синем спектре, излучаемый экранами компьютеров и смартфонов, может вызывать нарушения сна. Врачи рекомендуют не пользоваться смартфоном и компьютером за час до сна именно по этой причине.