Сомнолог дал советы по борьбе с бессонницей во время белых ночей

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что увеличивающийся световой день часто вызывает бессонницу у некоторых людей. Она дала советы, как с этим бороться. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Она уточнила, что лучший способ — создать в спальне полную темноту. Прибегать к приему медикаментов стоит только в крайних случаях.

«Если нарушения не доходят до клинического диагноза „бессонница“, лучше ничего не принимать», — пояснила Черкасова.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией. С 1 апреля Россия возобновляет перелеты в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

Болибок считает, что в Германию и Венесуэлу лететь пока опасно.

«Германия сейчас находится на третьей волне коронавируса, и там реально у них эпидемия. С Германией авиасообщение опасно. То же самое с Венесуэлой», — пояснил он.

Врач отметил, что в Венесуэле распространен бразильский штамм коронавируса, случаев которого в России пока не было. Он считает, что из-за открытия границ начнется обмен мутациями.