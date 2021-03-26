Иммунолог назвал страны, куда лучше не ехать из-за коронавируса

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

С 1 апреля Россия возобновляет перелеты в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

Болибок считает, что в Германию и Венесуэлу лететь пока опасно.

«Германия сейчас находится на третьей волне коронавируса, и там реально у них эпидемия. С Германией авиасообщение опасно. То же самое с Венесуэлой», — пояснил он.

Врач отметил, что в Венесуэле распространен бразильский штамм коронавируса, случаев которого в России пока не было. Он считает, что из-за открытия границ начнется обмен мутациями.

«Угроза никуда не уходила, угроза есть всегда», —добавил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев. Он надеется, что из-за жестких ограничений, поток туристов будет невысоким.

Оба эксперта считают необходимым поставить вакцину перед поездкой за границу. «Спутник V» хорошо помогает при различных штаммах коронавируса, отметил Болибок.