Сомнолог Черкасова сообщила, для кого опасна неправильная поза во сне | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Сомнолог Черкасова сообщила, для кого опасна неправильная поза во сне София Черкасова: неправильная поза во время сна опасна для людей, которые страдают храпом unsplash

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Врач-сомнолог София Черкасова в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказала, что неправильная поза во время сна опасна для людей, которые страдают храпом.

По слова медика, в некоторых случаях, например во время сна на спине, это может привести к риску остановки дыхания.

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«Если же исходить из вопроса физического здоровья, то положение на спине потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Потому что в таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются», — сказала Черкасова.

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Она также отметила, что женщины, которые спят на спине, опасаясь образования морщин, могут просто-напросто обрести проблемы со сном. Самой неудачной позой для сна, на взгляд медика, является самая неудобная.

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