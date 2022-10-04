Невролог назвал неожиданный эффект от хронического недосыпа | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 03:20 Поделиться Telegram

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Viber Невролог назвал неожиданный эффект от хронического недосыпа Невролог Царева: следствием хронического недосыпания может стать ожирение РИА "Новости"

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Хронический недосып может стать причиной ожирения. Об этом изданию Ura.ru рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева. Пострадать от недостатка сна могут как мужчины, так и женщины всех возрастов.

«Если человек не высыпается, организм запускает ряд стрессовых реакций, которые влияют на соотношение гормонов грелин и лептин. Они как раз регулируют чувство голода», — рассказала Царева.

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Врач пояснила, что с этим связано желание желание съесть что-нибудь калорийное, мучное и жирное.

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Она добавила, что высыпаться важно не только поэтому. Гормон роста, который помогает расщеплять жир в энергию, вырабатывается во сне.

«Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса. Поэтому товарищи, которые плохо спят, чаще имеют лишний вес, склонны к сахарному диабету и прочим метаболическим нарушениям. Но это можно отнести скорее к долгосрочным последствиям», — объяснила Елена Царева.

По словам невролога, недостаток сна негативно сказывается на здоровье любого человека вне зависимости от пола и возраста. Однако женщины находятся в особой зоне риска, потому что у них более низкий уровень тестостерона.

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