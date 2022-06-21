Сомнолог Наталья Дорохова посоветовала способ улучшения качества сна

Свет в синем спектре, излучаемый экранами компьютеров и смартфонов, может вызывать нарушения сна. В разговоре с Life врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова посоветовала решение этой проблемы — очки с желтыми линзами.

Врачи рекомендуют не пользоваться смартфоном и компьютером за час до сна именно по этой причине, однако в реальности это возможно не для всех — кто-то вечером работает, кто-то смотрит сериал, часто бывает так, что экран смартфона — последнее, что мы видим перед сном.

«В таком случае есть смысл воспользоваться так называемыми желтыми очками. Они блокируют синий спектр и позволяют мелатонину вырабатываться в нужном объеме. Такие очки также позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением „песка в глазах“», — сказала врач.

Она посоветовала серьезно подойти к выбору очков и не покупать самые дешевые. В очках должны быть качественные светофильтры, иначе они не дадут должного эффекта.