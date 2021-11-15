Комбинация вакцины от гриппа и препарата «Спутник V» от коронавируса может усилить общий эффект. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию „Спутника V“ и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, сделать две прививки за один раз — проще, удобнее, быстрее.

Министерство здравоохранения РФ 17 сентября сообщило о начале исследований одновременного использования вакцин от гриппа и коронавируса. В ведомстве отметили, что если сочетание препаратов покажет положительный результат, то можно будет избежать наложения заболеваний. Минздрав в конце октября одобрил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.

В интервью Мурашко также заявил, что в отношении продающих поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса медиков нужно вводить административные и уголовные меры.