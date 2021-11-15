Мурашко осудил выдачу медиками поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нужно принять меры воздействия в отношении медиков, продающих поддельные сертификаты о вакцинации. Речь идет об административном и уголовном наказании.

«Да, нужны и меры воздействия. Определенные. Административные, уголовные», — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

Он выразил надежду на то, что со временем культура поменяется настолько, что санкции не будут нужны, потому что подобное станет невозможным, но признал, что это не случится мгновенно.

Министр также прокомментировал мнение некоторых людей о том, что нужно лечить непривитых платно. Он объяснил такие высказывания эмоциями тех, кому надоело уговаривать людей проходить иммунизацию, и усомнился в разумности этого пути, воззвав к мотивации без принуждения.

При этом Мурашко добавил, что кампанию по достижению нужного уровня коллективного иммунитета пора завершать в течение нескольких недель, но это не значит, что нужно обязывать людей прививаться.

«Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим», — высказал он свою позицию.

Представитель Минздрава подчеркнул, что врачей, отговаривающих от вакцинации, в России немного, отметив, что медики — такие же люди, которые могут ошибаться, заблуждаться, быть недостаточно квалифицированными и ответственными. При этом настоящий специалист понимает, что ковид несет гораздо большую угрозу, чем какие-либо возможные последствия вакцинации, которые он к тому же всегда может профилактировать.