Путешественникам рассказали, как уберечься от коронавируса в самолете

Риск заражения коронавирусом через воздух в самолете очень низок. Исключение есть только для ситуации, когда носитель заразы сидит рядом с вами. Обычно воздух в салоне самолета втягивается снаружи. Вирусы не любят разреженную и холодную атмосферу, поэтому она вполне безопасна. Но это только половина от всего воздуха в салоне. Еще 50% циркулирует через фильтры. Они похожи на те, которые используют в больничных операционных.

Таким образом, заразиться коронавирусом можно только от контакта с носителем или, дотронувшись до поверхности, где возбудитель мог остаться. Авиакомпании, которые продолжают полеты в зараженные коронавирусом страны, усилили дезинфекцию на борту. Но лишние процедуры не помешают.

В частности, дезинфицирующими салфетками можно протереть подлокотники, откидной столик, иллюминатор и стену. Однако на сиденьях с мягкой обивкой это работать не будет. Лучше заранее попросить стюардессу упаковать кресло в чехол, который потом можно протереть.

Однако самым эффективным способом обезопасить себя эксперты считают частое мытье рук с мылом или обработку спиртовым гелем. Перчатки и маски в самолете вас точно не защитят.

Маску для лица нужно часто менять и утилизировать должным образом, чтобы она была эффективной. Кроме того, коронавирус вполне может попасть в организм через глаза. Перчатки тоже неэффективная защита, потому что ими вы будете касаться всех поверхностей.

В Китае с прилетевшего из Москвы самолета «Аэрофлота» сняли пассажира с подозрением на коронавирус. Его вместе с другими прилетевшими в Пекин пассажирами, среди которых есть и россияне, увезли на карантин.