Собянин рассказал об ощущениях после прививки от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививался еще тогда, когда проходили исследования отечественной вакцины от коронавируса. Он хотел понять, насколько она эффективна. Глава города заявил, что тяжелых последствий после прививки не ощутил.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Тяжелых последствий я не ощутил, была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры», — сказал Собянин.

По его словам, повышенная температура после прививки бывает у молодых людей, у которых высокая степень иммунитета. Глава столицы добавил, что ситуация с заболеваемостью в столице остается сложной.

«Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысяч. Многие их них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя», — сказал Собянин.

Он попросил москвичей перед Новым годом быть осторожными. Мэр Москвы подтвердил, что в столице не планируют вводить ограничения, подобные европейским.

«Хочется походить по торговым центрам, магазинам, приготовиться к праздничному столу — надо делать это предельно аккуратно, с соблюдением санитарных требований», — резюмировал Собянин.

Более 20% россиян на новогодние праздники хотели бы уехать из дома. Половина отправится в поездку на автомобиле, большинство — по городам России.