Собянин рассказал об ощущениях после прививки от COVID-19
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
«Тяжелых последствий я не ощутил, была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры», — сказал Собянин.
По его словам, повышенная температура после прививки бывает у молодых людей, у которых высокая степень иммунитета. Глава столицы добавил, что ситуация с заболеваемостью в столице остается сложной.
«Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысяч. Многие их них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя», — сказал Собянин.
Он попросил москвичей перед Новым годом быть осторожными. Мэр Москвы подтвердил, что в столице не планируют вводить ограничения, подобные европейским.
«Хочется походить по торговым центрам, магазинам, приготовиться к праздничному столу — надо делать это предельно аккуратно, с соблюдением санитарных требований», — резюмировал Собянин.
Более 20% россиян на новогодние праздники хотели бы уехать из дома. Половина отправится в поездку на автомобиле, большинство — по городам России.