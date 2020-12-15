Каждый пятый россиянин решил отправиться в Новый год путешествие

В новогодние праздники дома не собираются оставаться более 20% россиян. Почти половина из них отправится в поездку на автомобиле. Большинство будут путешествовать по городам России.

Планы жителей страны на Новый год выяснили в ходе исследования сервисов Работа.ру и СберАвто, сообщило РИА «Новости».

На длинных выходных путешествие запланировали 22% россиян. До места отдыха на автомобиле рассчитывают добраться 44% респондентов, еще 26% выбрали поезд или электричку. На самолете полетят 18% опрошенных, 12% отправятся в путь на автобусе.

Из всех запланировавших поездку каждый пятый россиянин намерен путешествовать по России. Только 2% хотят за границу.

Выбравшие российские маршруты посетят Москвы и Московскую область — в столичный регион поедут 17% принявших участие в исследовании. Еще 14% респондентов признались, что поедут в города Золотого кольца. В Санкт-Петербург на каникулы планируют попасть 13%, а 11% думают про один из городов Сибири.

Краснодарский край пунктом назначения выбрали 9% россиян, по 5% предпочли Карелию и Кавказ. Еще 3% участников опроса поедут в Крым, а 2% отдохнут на Дальнем Востоке. По 1% отправятся в Ставрополье и Калининград.

Участие в опросе, посвященном новогодним планам, приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.